Les rêves de l'origine

Guillaume Duprat, Jean-Marc Bonnet-Bidaud

ActuaLitté
Au commencement, le monde a la forme d'un oeuf, qui renferme une graine de céréale - parcelle d'énergie absolue. L'oeuf se brise, libérant cette énergie en un tournoiement spiralant et chaotique. Au commencement, les dieux et les démons, aidés du serpent Vasuki, brassent la mer de lait : un barattage cosmique, qui initie un cycle d'infinis renouvellements. Au commencement, il y a le silence et l'immobilité absolue. Un ciel vide, une mer imperturbable, aucune lumière. L'esprit de l'orage et du déluge se déchaîne, les eaux se retirent pour laisser la place à la Terre... Face à l'énigme du ciel étoilé, toutes les sociétés humaines ont imaginé un récit pour expliquer l'apparition du Soleil et de la Lune, des montagnes, des rivières et des êtres vivants. Avant que l'ère moderne ne conceptualise le big bang, la représentation de l'émergence du monde a été transmise sous différentes formes : la Genèse en Europe, la tradition orale au Mali ou encore l'épopée du Mahâbhârata en Inde. Astrophysicien et expert en astronomie ancienne, Jean-Marc Bonnet-Bidaud propose un voyage fascinant à travers les cosmogonies, de l'Egypte à la Grèce et à l'Europe, des Dogons aux Mayas, de l'Inde à la Perse et à la Chine, pour évoquer, enfin, le big bang. En remontant à la source même de ces mythes fondateurs et en retraçant la façon dont ils sont parvenus jusqu'à nous, Les Rêves de l'Origine invite à un cheminement à la croisée des sciences, de la littérature et de l'Histoire, accompagné par les fabuleuses illustrations de Guillaume Duprat.

Par Guillaume Duprat, Jean-Marc Bonnet-Bidaud
Chez Editions Tana

|

Auteur

Guillaume Duprat, Jean-Marc Bonnet-Bidaud

Editeur

Editions Tana

Genre

Physique

Les rêves de l'origine

Jean-Marc Bonnet-Bidaud

Paru le 25/09/2025

192 pages

Editions Tana

25,90 €

9791030105926
