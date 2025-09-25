Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman graphique

Tristesse est là

Lise Desportes

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Je croyais que les émotions me rendaient fragile, que l, intensité ne passerait pas par moi... Je ne vivais que des émotions légères et stables. Elles me laissaient disponible pour celles des autres. Il m'était ainsi facile de répondre aux attentes classiques du rôle de femme". A 38 ans, Alma traverse sa vie avec optimisme et avance sur cette route toute tracée que la société lui a toujours vendue. Mais lorsque deux séparations consécutives viennent bouleverser son équilibre, une profonde tristesse l'envahit, écrasante et inattendue. Le chagrin s'accroche à elle et devient son quotidien, réveillant des peurs enfouies et une colère longtemps tue. Ce bouleversement émotionnel l'oblige à entreprendre un voyage intérieur : panser ses blessures d'enfance, se confronter à ses conflits intimes, interroger ses relations avec les hommes et renforcer ses amitiés... mais surtout se découvrir et transformer toute cette peine en un chemin de liberté. Lise Desportes est autrice et illustratrice. Depuis 2009, elle tient un blog de dessins humoristiques et sensibles autour du quotidien et de la parentalité. Depuis 2017, elle dessine pour plusieurs maisons d'édition et magazines, se spécialisant dans le domaine de la parentalité et du récit de vie. Elle est l'autrice de Bienvenue au club des parents indignes (First) et de Jolis Sauvages (Steinkis). Elle est suivie par plus de 18 000 personnes sur son compte Instagram. @liliaimelenougat

Par Lise Desportes
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Lise Desportes

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Romans graphiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tristesse est là par Lise Desportes

Commenter ce livre

 

Tristesse est là

Lise Desportes

Paru le 25/09/2025

128 pages

Leduc.s éditions

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028534578
9791028534578
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.