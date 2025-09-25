Tristesse est là

"Je croyais que les émotions me rendaient fragile, que l, intensité ne passerait pas par moi... Je ne vivais que des émotions légères et stables. Elles me laissaient disponible pour celles des autres. Il m'était ainsi facile de répondre aux attentes classiques du rôle de femme". A 38 ans, Alma traverse sa vie avec optimisme et avance sur cette route toute tracée que la société lui a toujours vendue. Mais lorsque deux séparations consécutives viennent bouleverser son équilibre, une profonde tristesse l'envahit, écrasante et inattendue. Le chagrin s'accroche à elle et devient son quotidien, réveillant des peurs enfouies et une colère longtemps tue. Ce bouleversement émotionnel l'oblige à entreprendre un voyage intérieur : panser ses blessures d'enfance, se confronter à ses conflits intimes, interroger ses relations avec les hommes et renforcer ses amitiés... mais surtout se découvrir et transformer toute cette peine en un chemin de liberté. Lise Desportes est autrice et illustratrice. Depuis 2009, elle tient un blog de dessins humoristiques et sensibles autour du quotidien et de la parentalité. Depuis 2017, elle dessine pour plusieurs maisons d'édition et magazines, se spécialisant dans le domaine de la parentalité et du récit de vie. Elle est l'autrice de Bienvenue au club des parents indignes (First) et de Jolis Sauvages (Steinkis). Elle est suivie par plus de 18 000 personnes sur son compte Instagram. @liliaimelenougat