Des agronomes aux archéologues

Pierre-Yves Laffont

ActuaLitté
Ce livre novateur met en lumière le manque d'études sur l'habitat rural, en particulier paysan, durant le second Moyen Age et les périodes ultérieures, et vise à relancer ce champ d'études en adoptant une approche pluridisciplinaire pour analyser la diversité de l'habitat rural du XIIe siècle au début de l'époque industrielle. Cet ouvrage novateur souligne un constat partagé par de nombreux archéologues et historiens français : l'étude de l'habitat rural, en particulier paysan, a été négligée. Ce désintérêt, particulièrement marqué pour le second Moyen Age et les périodes ultérieures, s'observe malgré l'importance des paysans dans la société médiévale. L'auteur reprend ce constat en notant que l'étude de l'habitat paysan a connu un recul continu depuis les décennies 1960-1980 ; en revanche, d'autres pays européens et des périodes plus récentes en France ont vu des travaux plus soutenus en histoire rurale. L'objectif de ce livre est de relancer ce champ d'études en se concentrant sur l'habitat rural dont la diversité est fortement influencée par les facteurs socio-économiques, naturels, historiques, techniques, anthropologiques et juridiques. Une approche nécessairement pluridisciplinaire - intégrant des perspectives historiques, archéologiques, ethnologiques, géographiques et architecturales - permet d'envisager la question sur le temps long, du XIIe siècle au début de l'époque industrielle. Ce livre dresse donc un bilan historiographique et un état de l'art du sujet, prenant en compte les approches des différentes sciences sociales et élargissant son champ de vision au-delà des frontières de la France (notamment en prenant en compte les historiographies britannique et italienne).

Pierre-Yves Laffont

CIHAM-éditions

Archéologie

Paru le 25/09/2025

300 pages

CIHAM-éditions

39,00 €

Scannez le code barre 9782958580957
9782958580957
