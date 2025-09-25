Inscription
Le paradoxe français

Emile Chabal

Comment la France contemporaine est-elle devenue ce qu'elle est ? Certains l'imaginent comme une nation unifiée, héritière d'une histoire vénérable et d'une culture rayonnante qui ont rassemblé ses citoyens autour de valeurs et de normes républicaines partagées. Or, pour un observateur perspicace, un tel récit relève moins de la réalité que de la rhétorique. Il néglige les tensions, les déceptions et les divisions qui caractérisent le présent des Français. C'est à celles-ci que s'intéresse l'historien Emile Chabal. De la défaite calamiteuse face aux armées hitlériennes en 1940 jusqu'aux spectaculaires manifestations des gilets jaunes, il explore les contradictions qui ont façonné l'histoire de la France au cours des quatre-vingts dernières années. Il ressort de ses analyses l'image d'une nation qui s'efforce de concilier ses valeurs politiques fondamentales avec les réalités d'une société diversifiée. Cette brève introduction à l'histoire contemporaine de la France permet de comprendre la nature de ses fractures sociales et politiques et leur poids dans les développements à venir.

Chez Markus Haller

Paru le 23/10/2025

16,00 €

9782940427611
© Notice établie par ORB
