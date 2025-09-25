Inscription
#Essais

Adieu la culpabilité

Yves-Alexandre Thalmann

Assumez concrètement vos responsabilités - toutes vos responsabilités, mais rien que vos responsabilités ! Vous sentez-vous souvent coupable, parfois sans raison valable ? Avez-vous tendance à vous excuser pour un rien ? Dans cet ouvrage éclairant et accessible, Yves-Alexandre Thalmann nous aide à démêler les fils complexes de la culpabilité en distinguant la culpabilité saine, qui naît d'un véritable préjudice nécessitant réparation, de la pseudo-culpabilité, ce sentiment infondé qui nous pousse à nous accabler pour des choses dont nous ne sommes pas responsables. Avec clarté et bienveillance, l'auteur propose des outils concrets pour se libérer de ce fardeau émotionnel, notamment à travers les quatre étapes du mea culpa véritable : "J'ai eu tort, je regrette, je ne le referai plus, et comment puis-je réparer mon erreur ? " Humilité et compassion sont au coeur de cette démarche salutaire qui vous permettra d'apprendre à vous réconcilier avec vous-même, tout d'abord, et avec votre entourage.

Par Yves-Alexandre Thalmann
Chez Editions Jouvence

Auteur

Yves-Alexandre Thalmann

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Pensée positive

Adieu la culpabilité

Yves-Alexandre Thalmann

Paru le 25/09/2025

256 pages

Editions Jouvence

17,95 €

9782889840120
