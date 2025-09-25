Inscription
#Essais

Terre

Patrick De Wever, Michel Joye

ActuaLitté
"Un large tableau de l'histoire de la Terre, solide, concis et accessible à tous. Un livre rare, qui comble une lacune". Pr. Michel Monbaron, Département de géosciences, Université de Fribourg "Un mélange subtil d'histoire des sciences et de compréhension moderne de la géologie, qui intègre les données les plus récentes. Michel Joye met son talent de vulgarisateur au service des connaissances les plus aiguisées et les plus rigoureuses. Un livre promis à un bel avenir". Dr. Damien Becker, conservateur, Jurassica La Terre est née il y a 4, 5 milliards d'années, dans les températures extrêmes d'un nuage de gaz et de poussières. Son histoire extraordinaire est jalonnée de cataclysmes, de transformations profondes et de cycles successifs d'émergences et d'extinctions de masse, une évolution dont nous sommes aujourd'hui les témoins éphémères. Cet ouvrage s'attache à dépeindre les évènements majeurs qui, jusqu'à l'apparition de l'homme, ont marqué l'histoire de notre planète et de ses composantes de surface (vie, climat, paléogéographie, tectonique, etc.). Il expose les méthodes scientifiques qui ont permis de reconstituer cette évolution, fait le point sur les grands phénomènes récurrents comme les glaciations ou les extinctions, ainsi que sur l'histoire géologique particulière de l'Europe. Un épilogue esquisse enfin le destin inéluctable de la Terre, d'ici à quelques milliards d'années. Sans équivalent dans sa démarche synthétique et pédagogique, ce livre clair et accessible s'adresse tout autant aux étudiants de premier cycle universitaire et aux enseignants de lycée que, plus largement, à tous les passionnés des sciences. Ils y découvriront plus d'une vingtaine d'éclairages permettant d'approfondir différentes questions, une riche bibliographie, un lexique unique en son genre, un glossaire détaillé et des tableaux résumant l'essentiel. Cette nouvelle édition entièrement revue et actualisée est notamment augmentée de nouveaux éclairages sur l'origine des eaux terrestres, la temporalité de la tectonique des plaques, l'histoire des orogenèses et celle des hominines.

Par Patrick De Wever, Michel Joye
Chez PPUR Presses Polytechniques

|

Auteur

Patrick De Wever, Michel Joye

Editeur

PPUR Presses Polytechniques

Genre

Géologie

Terre

Michel Joye

Paru le 25/09/2025

426 pages

PPUR Presses Polytechniques

32,50 €

ActuaLitté
9782889156931
