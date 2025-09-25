Sylvanian Families - Amis cosy

Un nouveau cahier de coloriages Sylvanian 100 % amitié pour des moments tout doux ! Grâce à ce cahier de coloriages, retrouve les adorables Sylvanian dans des scènes remplies d'amitié. Avec tes plus beaux crayons de couleurs, redonne leurs couleurs à Freya et ses amis ! Pour plus de moments avec les Sylvanian Families, retrouve également le guide officiel ( Le Monde des Sylvanian Families ), le livre d'histoires ( 15 histoires de famille et d'amitié ), le livre à flaps ( La Fête de Freya ), le cahier de stickers ( Mes stickers de Noël ), les albums ( Joyeux anniversaire, Freya ! et Le secret de Freya ), les Cherche-et-trouve et les cahiers d'activités ( Une journée à Sylvanian Land, Le pique-nique de Freya ) !