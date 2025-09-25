Un ouvrage à destination des élèves de troisième avec tout le programme de mathématiques, des exercices, des notions expliquées, des annales du brevet pour se préparer à l'épreuve. Un ouvrage d'entraînement complet et efficace pour réussir le brevet de maths ! - Des points de méthode sur toutes les compétences à maîtriser, accompagnés d'exercices tirés de sujets d'annales pour s'exercer. - Des fiches de cours pour comprendre et retenir l'essentiel, avec des quiz pour se tester, des fiches mémos et des questions flash. - Des sujets d'annales complets, pour s'entraîner dans les conditions de l'épreuve. Les sujets 2025 inclus ! - Les conseils de correctrices et correcteurs du brevet et tous les corrigés clairs et détaillés. Les ressources numériques : des podcasts de cours et des exercices en ligne pour se tester !