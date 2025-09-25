Inscription
Français 3e

Rue des écoles

ActuaLitté
Un ouvrage à destination des élèves de troisième avec tout le programme de français, des exercices, des notions expliquées, des annales du brevet pour se préparer à l'épreuve. Un tout-en-un indispensable ! Un ouvrage d'entraînement complet et efficace pour réussir le brevet de français ! - Des points de méthode sur toutes les compétences à maîtriser, accompagnés d'exercices tirés de sujets d'annales pour s'exercer. - Des fiches de cours pour comprendre et retenir l'essentiel, avec des quiz pour se tester. - Des sujets d'annales complets, pour s'entraîner dans les conditions de l'épreuve. Les sujets 2025 inclus ! - Les conseils de correctrices et correcteurs du brevet et tous les corrigés clairs et détaillés. Les ressources numériques : des podcasts de cours et des exercices en ligne pour se tester !

Par Rue des écoles
Chez Rue des Ecoles

|

Auteur

Rue des écoles

Editeur

Rue des Ecoles

Genre

Français 3e

Français 3e

Rue des écoles

Paru le 25/09/2025

288 pages

Rue des Ecoles

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

