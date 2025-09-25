Inscription
#Essais

Guerre psychologique

Robert MALONE, Jill Malone

ActuaLitté

ActuaLitté
Guerre psychologique - Stratégies au service du Nouvel Ordre Mondial expose l'histoire et les tactiques de la guerre psychologique moderne menée contre le peuple américain et propose aux citoyens un moyen de résister au contrôle totalitaire. La guerre psychologique consiste, pour un gouvernement, à coordonner et diriger le déploiement d'outils de propagande, de censure et d'opérations psychologiques dans le cadre de campagnes visant à manipuler l'opinion publique. Les auteurs abordent cette question à travers plusieurs thèmes essentiels, notamment : - La propagande et les méthodes de contrôle comportemental, - le bioterrorisme psychologique, - le capitalisme de surveillance, - la guerre de cinquième génération, - les tactiques de guerre psychologique, - le technototalitarisme, - le nouvel ordre mondial et le contrôle mondial. La liberté d'expression est l'outil le plus pragmatique dont nous disposons pour établir la vérité. C'est lorsqu'elle est restreinte ou attaquée que l'opinion publique devient vulnérable et influençable. Nous devons défendre toutes les formes d'expression, qu'elles soient fausses, haineuses ou intolérables, car c'est la seule façon de protéger notre droit de comprendre le monde.

