Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Chimie et Eau

Danièle Olivier, Paul Rigny

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'eau n'est pas un élément simple et sans histoire. Elle est indispensable tant au simple citoyen qu'aux agriculteurs et aux industriels, en particulier aux industriels chimistes, qui en sont gros consommateurs. Mais aujourd'hui, on peut craindre qu'elle devienne difficile à exploiter en quantité suffisante. En effet, les incroyables changements de la démographie - population multipliée par cinq depuis 1910 - et le changement climatique modifient la situation. Tous les milieux politiques, administratifs, scientifiques et industriels se mobilisent pour éviter les catastrophes sanitaires et économiques qui en résulteraient. Cet ouvrage explique les mobilisations, études et efforts de grande ampleur actuellement déployés pour préserver la disponibilité de l'eau et les pratiques agricoles et industrielles dont la vie a besoin. Des exposés très éclairants sur les mesures prises par tous les acteurs au niveau local, comme européen ou planétaire, sont présentés. Les questions de pollutions (par exemple par les microplastiques) et de santé sont expliquées par des spécialistes de haut niveau. Dans tous les domaines, on sera frappé des efforts déployés pour l'adaptation à la situation nouvelle : changements mis en oeuvre dans les pratiques scientifiques (modélisation numérique ou analyse) et techniques (invention de nouveaux procédés industriels). On aborde également l'organisation de ces études au niveau international par la création d'un programme "OneWater" ou par l'ONU dans le cadre du Développement Durable.

Par Danièle Olivier, Paul Rigny
Chez EDP Sciences

|

Auteur

Danièle Olivier, Paul Rigny

Editeur

EDP Sciences

Genre

Chimie de la matière

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Chimie et Eau par Danièle Olivier, Paul Rigny

Commenter ce livre

 

Chimie et Eau

Danièle Olivier, Paul Rigny

Paru le 25/09/2025

270 pages

EDP Sciences

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782759838103
9782759838103
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.