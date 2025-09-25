Chimie et Eau

L'eau n'est pas un élément simple et sans histoire. Elle est indispensable tant au simple citoyen qu'aux agriculteurs et aux industriels, en particulier aux industriels chimistes, qui en sont gros consommateurs. Mais aujourd'hui, on peut craindre qu'elle devienne difficile à exploiter en quantité suffisante. En effet, les incroyables changements de la démographie - population multipliée par cinq depuis 1910 - et le changement climatique modifient la situation. Tous les milieux politiques, administratifs, scientifiques et industriels se mobilisent pour éviter les catastrophes sanitaires et économiques qui en résulteraient. Cet ouvrage explique les mobilisations, études et efforts de grande ampleur actuellement déployés pour préserver la disponibilité de l'eau et les pratiques agricoles et industrielles dont la vie a besoin. Des exposés très éclairants sur les mesures prises par tous les acteurs au niveau local, comme européen ou planétaire, sont présentés. Les questions de pollutions (par exemple par les microplastiques) et de santé sont expliquées par des spécialistes de haut niveau. Dans tous les domaines, on sera frappé des efforts déployés pour l'adaptation à la situation nouvelle : changements mis en oeuvre dans les pratiques scientifiques (modélisation numérique ou analyse) et techniques (invention de nouveaux procédés industriels). On aborde également l'organisation de ces études au niveau international par la création d'un programme "OneWater" ou par l'ONU dans le cadre du Développement Durable.