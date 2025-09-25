Ripisylves et forêts alluviales

Les ripisylves et les forêts alluviales correspondent a` la végétation qui se développe au bord des fleuves et des rivières. Elles peuvent s'étendre sur plusieurs centaines de mètres de large le long des fleuves (forêts alluviales), mais le plus souvent, elles s'apparentent plutôt a` de fins cordons boisés qui bordent les cours d'eau (ripisylves). Avec le changement climatique, l'urbanisation croissante, l'agriculture intensive, les espèces exotiques envahissantes, l'endiguement et la chenalisation des cours d'eau, elles sont souvent dégradées ou ont disparu. Or, elles assurent de nombreuses fonctions essentielles pour la qualité de l'eau, la réduction des risques d'inondations, la préservation de la biodiversité, le soutien des étiages, le tourisme nature, etc. Ce livre décrit le fonctionnement des ripisylves et des forêts alluviales en s'appuyant sur les avancées scientifiques récentes. Il expose de nombreux cas concrets de gestion et de restauration.