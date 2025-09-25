Inscription
Le guide ultime de la nutrition sportive

Cécile Giornelli, Cédric Doumbe, Daphné Lusson

Si vous voulez enfin comprendre ce qui fonctionne vraiment en nutrition sportive, ce guide est fait pour vous. Chaque chapitre vous donne des clés concrètes et applicables immédiatement pour améliorer votre alimentation, booster vos performances et éviter les erreurs classiques. Ce livre n'est pas un énième guide théorique, mais un manuel d'action basé sur des données scientifiques et une expérience de terrain. Bref, toutes les clés pour que votre alimentation devienne un véritable atout dans votre performance sportive !

Chez Editions Amphora

nutrition sportive

Paru le 25/09/2025

319 pages

24,95 €

9782757606681
