S'engager, créer, penser avec Antoinette Fouque

Des Femmes

En 1974, Antoinette Fouque crée les éditions des femmes. Pensée pour que celles-ci adviennent comme sujets de leur histoire et prennent la plume, la maison, première en Europe dédiée à l'écriture et aux luttes de femmes, s'impose d'emblée comme subversive et novatrice. Aujourd'hui encore, la maison propose un catalogue d'une qualité et d'une diversité impressionnantes. Le 9 mars 2024 s'est tenue une journée festive et riche en réflexion, pour célébrer les cinquante ans des éditions et rendre un femmage émouvant à Antoinette Fouque à l'occasion des dix ans de sa disparition. Elle fut articulée autour de trois tables rondes. S'engager, Créer, Penser, d'une exposition et d'une soirée de gala annonçant la création du prix Antoinette Fouque. Militantes, autrices et auteurs, artistes, politiques et scientifiques y sont intervenues. Cet ouvrage retranscrit les propos échangés lors de ce grand événement. Deux expositions du Musée des femmes, collection célébrant la richesse de la créativité des femmes, ont été présentées en parallèle de cette journée. Les contributeurs et contributrices : Séverine Auffret, Nicole Ameline, Chirinne Ardakani, Ariane Ascaride, Marie-Christine Barrault, Delphine Batho, Sylvina Boissonnas, Izabella Borges, Chloé Bourgès, Christophe Bourseiller, Sonia Bressler, Patrick Brugalières, Mireille Calle-Gruber, Maria Fernanda Cândido, Sarah Constantin, Edith Cresson, Julie Debazac, Rosiska Darcy de Oliveira, Colette Deblé, S. A. R. Maria-Térésa de Luxembourg, Charlotte de Turckheim, Francine Demichel, Catherine Deneuve, Zehra Dogan, Annie Durante, Elvire Duvelle-Charles, Conceição Evaristo, Sepideh Farsi, François Guery, Catherine Guyot, Joëlle Guimier, Sterenn Guirriec, Jean-Joseph Goux, Ezekiel Grunstein, Chékéba Hachemi, Isabelle Huppert, Dominique Issermann, Lio, Caroline Loeb, Catherine Lopès-Curval, Marie-Christine Maurel, Jacqueline Merville, Danielle Michel-Chich, Daniel Mesguich, Anna Mouglalis, Tatiana Mukanire Bandalire, Elisabeth Nicoli, Luciana Peker, Julia Pietri, Solène Péréda, Patricia Rodriguez Saravia, Dominique Reymond, Isabelle Rome, Laura Rosa Franchi et Carlos Argüelles, Agnès Rosenstiehl, Jocelyne Sauvard, Inna Schevchenko, Régine Sellier, Pinar Selek, Isabelle Steyer, Najat Vallaud-Belkacem, Pauline Vignoles, Christine Villeneuve, Luba Yakymtchouk, Laurence Zordan. "La maison d'édition des femmes est née du MLF que j'ai toujours envisagé comme un mouvement de civilisation, social et culturel, politique et symbolique. Je voulais construire, donner lieu, tracer des voies positives. Je voulais mettre l'accent sur la force créatrice des femmes, faire apparaître qu'elles enrichissent la civilisation, et qu'elles ne sont pas seulement les gardiennes du foyer, enfermées dans une communauté d'opprimées. Je voulais ouvrir le Mouvement à un public : publier" A. F.

Par Des Femmes
Chez Editions des Femmes

Auteur

Des Femmes

Editeur

Editions des Femmes

Genre

Histoire des femmes

S'engager, créer, penser avec Antoinette Fouque

Des Femmes

Paru le 09/10/2025

172 pages

Editions des Femmes

14,00 €

9782721014269
