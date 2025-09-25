"C'est l'amour qui me plaît et non les sacrifices". Ce verset d'Osée s'accorde à la vision d'un Christ qui libère avec force les animaux du Temple destinés au sacrifice. Pourtant, le sacrifice de la Croix n'est-il pas central dans la religion chrétienne ? Sur la base d'une large étude anthropologique, Bernard Perret interroge le sens du mot sacrifice, porteur d'équivoques lourdes de conséquences pour la religion et la vie sociale. Considérant l'attitude de Jésus à l'égard de la pureté rituelle et de toutes les prescriptions sacralisées, il observe que la relation du Fils au Père n'est pas sacrificielle mais procède d'un libre désir d'accomplir sa volonté et de communiquer sa vie aux hommes. La réflexion s'élargit à ce qui nous touche plus directement : le don gratuit de soi est-il sacrificiel ? Quels enjeux pour la liturgie, mais aussi pour la morale ? Encore aujourd'hui, ne fait-on pas passer des exigences de pureté avant la responsabilité vis-à-vis d'autrui ?