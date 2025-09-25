Paroles pour les funérailles

Ce livre se situe dans la continuité de Je viens vers Toi, un recueil d'homélies pour les obsèques qui a reçu l'accueil enthousiaste de très nombreux acteurs de la pastorale des funérailles. Joseph Proux apporte ici un complément attendu au premier ouvrage. Pensé comme un outil de travail, ce livre est une collection de commentaires bibliques accompagnés de pistes d'homélies avec des insertions à utiliser au gré des besoins de celui qui préside la célébration, en fonction du contexte précis, tenant compte de la personne défunte, de son entourage et de l'assemblée présente. Fort de son expérience pastorale et avec beaucoup de compassion, l'auteur met en relief le message d'espérance des Ecritures. Il témoigne de la Vie, celle vers laquelle nous avançons à la suite du Christ, mort et ressuscité. Joseph Proux est prêtre du diocèse de Limoges. Délégué à l'oecuménisme, il a longtemps guidé et animé des groupes de pèlerinages au Proche-Orient. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages.