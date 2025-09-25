Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Paroles pour les funérailles

Joseph Proux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre se situe dans la continuité de Je viens vers Toi, un recueil d'homélies pour les obsèques qui a reçu l'accueil enthousiaste de très nombreux acteurs de la pastorale des funérailles. Joseph Proux apporte ici un complément attendu au premier ouvrage. Pensé comme un outil de travail, ce livre est une collection de commentaires bibliques accompagnés de pistes d'homélies avec des insertions à utiliser au gré des besoins de celui qui préside la célébration, en fonction du contexte précis, tenant compte de la personne défunte, de son entourage et de l'assemblée présente. Fort de son expérience pastorale et avec beaucoup de compassion, l'auteur met en relief le message d'espérance des Ecritures. Il témoigne de la Vie, celle vers laquelle nous avançons à la suite du Christ, mort et ressuscité. Joseph Proux est prêtre du diocèse de Limoges. Délégué à l'oecuménisme, il a longtemps guidé et animé des groupes de pèlerinages au Proche-Orient. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages.

Par Joseph Proux
Chez Salvator

|

Auteur

Joseph Proux

Editeur

Salvator

Genre

Mort

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Paroles pour les funérailles par Joseph Proux

Commenter ce livre

 

Paroles pour les funérailles

Joseph Proux

Paru le 25/09/2025

304 pages

Salvator

10,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782706729522
9782706729522
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.