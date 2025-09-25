Inscription
Je choisis ma réalité

Anela Lebic, Jean Dupré

Anela Lebic nous guide dans les recoins cachés de notre identité et révèle comment la simplicité du quotidien peut devenir un espace de transformation radicale. Plutôt que de se concentrer sur des techniques d'expression orale, sa méthode nous invite à ressentir et à expérimenter la Communication de Pouvoir au coeur de nos corps. Ce livre, engageant et ponctué d'exemples concrets, nous invite à : reprendre conscience de notre corporalité, en recentrant l'attention de l'esprit sur le corps ; ne plus séparer l'intime du public, et à exprimer notre nature profonde dans toutes les situations de vie ; nous libérer durablement des schémas nocifs que nous avons mis en place et ainsi reprendre notre pouvoir au présent, en soi et avec les autres ; mettre en lumière l'autosabotage silencieux de nos attentes invisibles et à oser engager ces conversations inconfortables qui sont souvent les plus libératrices et bouleversantes de notre vie. Au fil des pages, vos relations gagneront en authenticité et en intimité, et votre réalité s'alignera enfin sur vos aspirations profondes !

Auteur

Anela Lebic, Jean Dupré

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Réussite personnelle

Paru le 25/09/2025

256 pages

19,90 €

9782702930328
