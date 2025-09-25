Mon année de licorne

Une première pochette de papeterie idéale pour tout noter et ne rien oublier ! Un vrai planning de licorne ! Garder des souvenirs de ses activités et tout noter, c'est génial grâce à cette première pochette de papeterie idéale pour les fans de licornes. Les souvenirs d'une année créative totalement licorne pour se remémorer les bons moments, avec des autocollants, des activités rigolotes, des pliages originaux et des coloriages aux couleurs de l'arc-en-ciel. Un nouveau style pour l'illustratrice Carotte et compagnie qui signe la collection à succès Mon P'tit Hemma.