Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Mon année de licorne

Et compagnie Carotte, Collectif, Carotte et compagnie

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une première pochette de papeterie idéale pour tout noter et ne rien oublier ! Un vrai planning de licorne ! Garder des souvenirs de ses activités et tout noter, c'est génial grâce à cette première pochette de papeterie idéale pour les fans de licornes. Les souvenirs d'une année créative totalement licorne pour se remémorer les bons moments, avec des autocollants, des activités rigolotes, des pliages originaux et des coloriages aux couleurs de l'arc-en-ciel. Un nouveau style pour l'illustratrice Carotte et compagnie qui signe la collection à succès Mon P'tit Hemma.

Par Et compagnie Carotte, Collectif, Carotte et compagnie
Chez Hemma

|

Auteur

Et compagnie Carotte, Collectif, Carotte et compagnie

Editeur

Hemma

Genre

Livres-jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon année de licorne par Et compagnie Carotte, Collectif, Carotte et compagnie

Commenter ce livre

 

Mon année de licorne

Et compagnie Carotte, Collectif, Carotte et compagnie

Paru le 25/09/2025

34 pages

Hemma

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782508062001
9782508062001
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.