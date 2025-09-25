Inscription
#Imaginaire

Entre ses oreilles

Diane Fayolle, Julia Bépoix

ActuaLitté
Entre Ses Oreilles est une BD humoristique sur le thème de l'équitation, inspirée par les sketchs de Julia Bépoix sur les réseaux sociaux. Retrouvez Julia et sa jument Goldie dans des aventures inédites au centre équestre. Des shetlands qui planifient un braquage, un huit clos à suspense à l'écurie un soir d'orage, ou encore le quotidien sans filtre (et parfois stressant) des propriétaires de chevaux, la BD Entre ses Oreilles apporte un vent de fraicheur et un regard décalé sur le monde de l'équitation !

Par Diane Fayolle, Julia Bépoix
Chez Link Digital Spirit

|

Auteur

Diane Fayolle, Julia Bépoix

Editeur

Link Digital Spirit

Genre

Humour

Entre ses oreilles

Diane Fayolle, Julia Bépoix

Paru le 25/09/2025

48 pages

Link Digital Spirit

14,90 €

ActuaLitté
