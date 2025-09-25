Entre Ses Oreilles est une BD humoristique sur le thème de l'équitation, inspirée par les sketchs de Julia Bépoix sur les réseaux sociaux. Retrouvez Julia et sa jument Goldie dans des aventures inédites au centre équestre. Des shetlands qui planifient un braquage, un huit clos à suspense à l'écurie un soir d'orage, ou encore le quotidien sans filtre (et parfois stressant) des propriétaires de chevaux, la BD Entre ses Oreilles apporte un vent de fraicheur et un regard décalé sur le monde de l'équitation !