Les secrets de la photo aérienne avec un drone

Avec la démocratisation des drones, tout le monde aujourd'hui peut s'essayer à la prise de vue aérienne. Edouard Salmon propose un ouvrage traitant à la fois des aspects techniques et artistiques de cette discipline particulière qui bouscule les codes de la photo traditionnelle : manipulation spécifique de l'appareil, problématiques de stabilisation, appréhension des sujets et composition des photos... En apprenant à maîtriser les fonctionnalités des drones, vous découvrirez une nouvelle façon d'appréhender la photographie, tout en repoussant vos limites créatives.