Les secrets de la photo aérienne avec un drone

Edouard Salmon

Avec la démocratisation des drones, tout le monde aujourd'hui peut s'essayer à la prise de vue aérienne. Edouard Salmon propose un ouvrage traitant à la fois des aspects techniques et artistiques de cette discipline particulière qui bouscule les codes de la photo traditionnelle : manipulation spécifique de l'appareil, problématiques de stabilisation, appréhension des sujets et composition des photos... En apprenant à maîtriser les fonctionnalités des drones, vous découvrirez une nouvelle façon d'appréhender la photographie, tout en repoussant vos limites créatives.

Par Edouard Salmon
Chez Eyrolles

Auteur

Edouard Salmon

Editeur

Eyrolles

Genre

Techniques photo

Les secrets de la photo aérienne avec un drone

Edouard Salmon

Paru le 25/09/2025

Eyrolles

23,00 €

9782416022050
