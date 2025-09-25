Vingt mille lieues sous les mers

Après le succès des Contes interdits, découvrez les "Classiques interdits"! Depuis le début de l'année, l'océan avale les navires sans laisser de traces. Les médias frétillent. Certains croient qu'une créature préhistorique a surgi des abysses, d'autres soupçonnent des torpillages meurtriers commis par des pirates. Quand l'armée américaine s'en mêle, le narrateur et scientifique Pierre Aronnax est invité à bord du cuirassé Abraham Lincoln. Son rôle : tourner un docuréalité sur l'importante mission de chasse qui s'amorce. Personne ne se doutait qu'un tel voyage se terminerait devant un équipage de cannibales dirigé par l'infâme capitaine Nemo, individu qui cultive une haine sans limite pour l'humanité. Aidé de sa nièce et d'une braconnière endurcie, Pierre tentera de fuir cet enfer. Jusqu'à ce qu'un pacte survienne entre Nemo et son prisonnier.