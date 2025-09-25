Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Almas Rebeldes

Céline Jeanne

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'édition avec jaspage est une édition limitée. Après épuisement des stocks avec jaspage, le livre sera édité en version classique avec tranche blanche. Une rock star brisée, une jeune femme qui a une revanche à prendre, un deal... Une romance contemporaine qui raconte l'histoire de deux âmes brisées, rebelles, qui ne sont entières que lorsqu'elles sont ensemble. Une rock star brisée, une jeune femme qui a une revanche à prendre, un deal... Jofranka, étudiante en Archéologie à Grenade, touche du bout des doigts son rêve : faire un voyage de recherches au Pérou après sa thèse. Tout est calé, les fonds nécessaires ont été récoltés, il ne lui reste plus qu'à faire sa valise. Une sacrée revanche pour cette jeune femme malmenée par la vie. Rien ne l'empêchera de partir ! Rien, sauf peut-être un imprévu de taille... Une ombre du passé, un homme qu'elle hait de toute son âme : son meilleur ennemi Ezequiel. Ezequiel déchaîne les foules. Son groupe, les Almas Rebeldes, est adulé partout où il passe. Mais derrière le succès se cache un homme brisé, tourmenté, dont la vie n'est que fuite en avant. Alcool, drogue, tout est bon pour oublier qu'il est incapable d'écrire une ligne. Pire, il cache un terrible secret à cause duquel on lui fait du chantage. Les limites ? Il n'en a aucune... Alors quand il craque et grimpe dans une voiture au hasard pour échapper à ses fans, il ne s'attend pas à tomber sur elle. Une lumière dans l'obscurité de sa vie. Et il est bien décidé à ne pas la laisser repartir... Alors il lui propose un deal qu'elle ne peut pas refuser. Il a été son meilleur ami et il l'a trahie. Harcelée. Elle le hait. Elle a été sa meilleure amie et il l'a rejetée. Reniée. Il ne l'a jamais oubliée. Réunies par le destin, ces deux âmes blessées trouveront-elles le moyen de soigner les blessures du passé et d'affronter l'avenir ?

Par Céline Jeanne
Chez Alter Real éditions

|

Auteur

Céline Jeanne

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Almas Rebeldes par Céline Jeanne

Commenter ce livre

 

Almas Rebeldes

Céline Jeanne

Paru le 25/09/2025

438 pages

Alter Real éditions

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385754419
9782385754419
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.