L'édition avec jaspage est une édition limitée. Après épuisement des stocks avec jaspage, le livre sera édité en version classique avec tranche blanche. Une rock star brisée, une jeune femme qui a une revanche à prendre, un deal... Une romance contemporaine qui raconte l'histoire de deux âmes brisées, rebelles, qui ne sont entières que lorsqu'elles sont ensemble. Une rock star brisée, une jeune femme qui a une revanche à prendre, un deal... Jofranka, étudiante en Archéologie à Grenade, touche du bout des doigts son rêve : faire un voyage de recherches au Pérou après sa thèse. Tout est calé, les fonds nécessaires ont été récoltés, il ne lui reste plus qu'à faire sa valise. Une sacrée revanche pour cette jeune femme malmenée par la vie. Rien ne l'empêchera de partir ! Rien, sauf peut-être un imprévu de taille... Une ombre du passé, un homme qu'elle hait de toute son âme : son meilleur ennemi Ezequiel. Ezequiel déchaîne les foules. Son groupe, les Almas Rebeldes, est adulé partout où il passe. Mais derrière le succès se cache un homme brisé, tourmenté, dont la vie n'est que fuite en avant. Alcool, drogue, tout est bon pour oublier qu'il est incapable d'écrire une ligne. Pire, il cache un terrible secret à cause duquel on lui fait du chantage. Les limites ? Il n'en a aucune... Alors quand il craque et grimpe dans une voiture au hasard pour échapper à ses fans, il ne s'attend pas à tomber sur elle. Une lumière dans l'obscurité de sa vie. Et il est bien décidé à ne pas la laisser repartir... Alors il lui propose un deal qu'elle ne peut pas refuser. Il a été son meilleur ami et il l'a trahie. Harcelée. Elle le hait. Elle a été sa meilleure amie et il l'a rejetée. Reniée. Il ne l'a jamais oubliée. Réunies par le destin, ces deux âmes blessées trouveront-elles le moyen de soigner les blessures du passé et d'affronter l'avenir ?