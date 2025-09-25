Disparus en mer

Dans l'océan, on ne peut compter sur aucune règle ni aucune aide. C'est un week-end spécial à l'académie des pirates : la classe des Barracudas navigue enfin sur l'océan ! Séparés en cinq équipages, les élèves entament une série d'épreuves pour tester leurs capacités d'observation et de coopération. Mais, pour certains, la compétition se corse. Bientôt, des araignées et des serpents très venimeux rejoignent la partie ! Les professeurs ont-ils vraiment organisé un parcours aussi dangereux ? Ou un ennemi a-t-il pris le contrôle du jeu ?