#Roman jeunesse

Disparus en mer

Justin Somper, Teo Skaffa, Anath Riveline

Dans l'océan, on ne peut compter sur aucune règle ni aucune aide. C'est un week-end spécial à l'académie des pirates : la classe des Barracudas navigue enfin sur l'océan ! Séparés en cinq équipages, les élèves entament une série d'épreuves pour tester leurs capacités d'observation et de coopération. Mais, pour certains, la compétition se corse. Bientôt, des araignées et des serpents très venimeux rejoignent la partie ! Les professeurs ont-ils vraiment organisé un parcours aussi dangereux ? Ou un ennemi a-t-il pris le contrôle du jeu ?

Par Justin Somper, Teo Skaffa, Anath Riveline
Chez Saxo

|

Auteur

Justin Somper, Teo Skaffa, Anath Riveline

Editeur

Saxo

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Disparus en mer

Justin Somper trad. Anath Riveline

Paru le 25/09/2025

256 pages

Saxo

14,90 €

9782385701284
