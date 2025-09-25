Inscription
#Imaginaire

Le roi des Erèbes

Cécile Fruteau, Juliette Cross

ActuaLitté
Elle a capturé mon âme. Je suis le geôlier de son corps. La guerre sanglante contre les faes sombres a tout coûté aux faes lumérés : leurs ressources, leur santé et leur princesse. Car la belle Una a été enlevée par l'impitoyable roi des Erèbes. Désireux de mettre un terme à la guerre et de prendre le pouvoir, Goll, le prince héritier, décide de renverser son père et de s'emparer de la princesse à son tour. Prise au piège, la jeune femme n'a pas d'autre choix que de livrer sa vie - et son corps - à l'homme qui lui a tout pris. Parce qu'il ne la laissera partir que si elle lui donne un héritier. Mais dans l'ombre, une menace plane sur ce nouveau règne et sur les faes lumérés. Una, déterminée à sauver les siens, ne peut malheureusement se fier qu'à un seul allié dans sa quête : son prétendu époux démoniaque. Traduit de l'anglais par Cécile Fruteau RESERVE A UN PUBLIC AVERTI

Par Cécile Fruteau, Juliette Cross
Chez Roncière

|

Auteur

Cécile Fruteau, Juliette Cross

Editeur

Roncière

Genre

Fantasy

Commenter ce livre

 

Le roi des Erèbes

Juliette Cross trad. Cécile Fruteau

Paru le 25/09/2025

464 pages

Roncière

19,90 €

9782385661984
