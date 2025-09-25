Monstre, montre-toi !

Un livre interactif parfait pour les enfants qui adorent jouer à se faire peur, dans lequel les enfants découvrent ce que sont en réalité l A chaque page, l'enfant croit apercevoir un monstre qui le guette à travers les découpes de la page. Plus de peur que de mal... car une fois la page tournée, les monstres effrayants s'avèrent être des objets tout à fait inoffensifs. Le serpent dangereux n'est qu'un gros camion et la méchante sorcière un magnifique papillon prêt à s'envoler !