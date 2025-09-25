Inscription
#Beaux livres

A table sans se ruiner

Stéphanie Iguna

ActuaLitté
60 recettes familiales, gourmandes et ultra-simples ! Avec les recettes de Stéphanie Iguna, nourrir votre famille sans vider votre porte-monnaie n'a jamais été aussi facile. Découvrez des plats économiques, savoureux et rapides à préparer, que vous soyez quatre à table autour du petit-déjeuner ou d'un déjeuner express en semaine, ou avec toute votre tribu autour de l'apéro ou lors de grandes occasions le week-end. Babka à la pâte à tartiner maison, Crispy potatoes sandwich, Gnocchis de patate douce au parmesan, Empanadas à la viande hachée, Cabillaud au lait de coco ou encore Tarte poire chocolat... Il y en a pour tous les goûts ! En plus, Stéphanie vous donne ses astuces pour faire des économies pendant vos courses, réutiliser vos restes et optimiser votre temps : vous n'avez plus d'excuses pour ne pas vous mettre derrière les fourneaux !

Par Stéphanie Iguna
Chez Webedia Books

|

Auteur

Stéphanie Iguna

Editeur

Webedia Books

Genre

Cuisine à petits prix

A table sans se ruiner

Stéphanie Iguna

Paru le 25/09/2025

192 pages

Webedia Books

19,90 €

ActuaLitté
9782381841144
