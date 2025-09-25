Inscription
Renaître dans la nuit

Arthur Cerf, Hakim Arezki

Le 7 septembre 2024, Hakim Arezki tire au but en finale des Jeux paralympiques et remporte la médaille d'or avec l'équipe de France de cécifoot. Parmi les treize mille spectateurs du stade Tour-Eiffel, et les millions qui suivent la rencontre à travers le monde, rares sont ceux qui savent que ce métal est indissociable d'un autre, encore logé sous la peau, ancré dans sa chair et son coeur pour toujours. Le 27 avril 2001, à l'aube de ses 18 ans, Hakim Arezki reçoit deux balles dans le corps, dont une explosive, tirées par les gendarmes algériens lors d'une manifestation de lycéens et d'étudiants. Il perd aussitôt la vue. Les jeunes se sont rassemblés pour dénoncer les injustices vécues par le peuple algérien et défendre la culture et la langue kabyles. La répression est sanglante. C'est le "Printemps noir". Pour Hakim, démarre un long voyage dans les ténèbres, entre deux pays qui sont comme ses deux parents, la France et l'Algérie, entre deux mondes, celui des voyants et celui des non-voyants, et entre deux métaux, le plomb et l'or. Le début d'une deuxième vie, dans l'obscurité, entre espoir et dépassement de soi, guidée par quelques magnifiques étoiles.

Par Arthur Cerf, Hakim Arezki
XO Editions

|

Auteur

Arthur Cerf, Hakim Arezki

Editeur

XO Editions

Genre

Football

Renaître dans la nuit

Hakim Arezki

Paru le 25/09/2025

272 pages

XO Editions

19,90 €

9782374489261
