Besançon d'antan

Sarah Sergent

Près de 400 cartes postales anciennes de Besançon à la Belle Epoque. A la Belle Epoque, Besançon est une ville en pleine expansion qui s'étend déjà bien au-delà de la Boucle. La cité est à la croisée des chemins, son économie oscille entre archaïsme et modernité. Les commerces florissants côtoient les gagne-petit esseulés qui arpentent les rues. Les élégantes " font " la Grande-Rue tandis que les lavandières s'affairent sur les bateaux-lavoirs des bords du Doubs. L'industrie horlogère connaît des hauts et des bas, et la folie des cures thermales apporte un nouvel espoir de développement. Mais, par-dessus tout, Besançon aime faire la fête et multiplie les occasions de décorer les rues et d'y danser jusqu'au petit matin. L'ouvrage est construit autour de quatre chapitres géographiques : Dans la Boucle, Hors la Boucle, Le Doubs et Autour de Besançon. Un dernier chapitre est consacré à la vie quotidienne des Bisontins et à l'art de vivre du début du siècle. L'iconographie est issue des Archives départementales du Doubs, des Archives municipales de Besançon et de plusieurs collectionneurs privés. Le texte historique, clair et accessible, nous accompagne dans une promenade au coeur de la ville il y a plus de cent ans.

