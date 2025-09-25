Près de 400 cartes postales anciennes qui illustrent les débuts de l'aviation à la Belle Epoque. L'Aviation d'antan survole l'histoire originelle et rapide de l'aéronautique, à travers 7 thématiques : Avant les avions Les structures Hommes et femmes de l'air Premiers records et inventions Les événements de l'aviation Le développement de l'aviation militaire Les débuts du transport civil aérien. Berceau de l'aviation, c'est la France qui initie la conquête du ciel : le 9 octobre 1890 Clément Ader, sur un engin qu'il a baptisé "Eole', parcourt environ 50 m à quelques décimètres d'altitude. En une décennie, on passe du simple bond au-dessus d'une prairie à la traversée de la Manche. La Belle Epoque est à l'aviation et aux meetings aériens. Les pionniers casse-cou de ce nouveau sport - Blériot, Breguet, Garros, pour ne citer qu'eux - ne cesseront de battre les records de vitesse et d'altitude, devenant de véritables héros. Survol des Alpes et des mers, loopings et acrobaties : les débuts de l'aviation sont une période florissante et fascinante, véritable épopée des temps modernes. Et, à l'aube de la Grande Guerre, l'armée s'intéresse à ces engins qui, dans le ciel d'une Europe en confl it, deviendront des emblèmes de la modernité. Les textes de Jean-Luc Garnier font revivre avec force détails et anecdotes cette époque qu'illustrent près de 400 cartes postales anciennes.