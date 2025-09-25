Versailles d'Antan

400 cartes postales anciennes de Versailles à la Belle Epoque. Au fil de 400 cartes postales du début du xxe siècle, André Damien et Pierre Garde dressent un portait passionné d'une ville qui prospère à l'ombre de son château et au rythme de ses marchés. " Mais Versailles, c'est bien plus qu'un château ! C'est un lieu, c'est une histoire, l'histoire de la France, et parfois même celle de l'Europe. Versailles, ce sont aussi des habitants attachés depuis toujours à la beauté, à la vie et à la résonance de leur cité. " Si le Versailles de la Belle Epoque se modernise, comme en témoignent l'arrivée du chemin de fer et du tramway, et la construction de nouveaux quartiers à Clagny-Glatiny ou Porchefontaine, la ville conserve un certain art de vivre. Promenades sur le boulevard de la Reine, parties de pêche à la pièce d'eau des Suisses, visites de monarques européens et défilés militaires ponctuent la vie des Versaillais en 1900.