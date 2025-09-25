Inscription
Versailles d'Antan

André Damien, Pierre Garde

400 cartes postales anciennes de Versailles à la Belle Epoque. Au fil de 400 cartes postales du début du xxe siècle, André Damien et Pierre Garde dressent un portait passionné d'une ville qui prospère à l'ombre de son château et au rythme de ses marchés. " Mais Versailles, c'est bien plus qu'un château ! C'est un lieu, c'est une histoire, l'histoire de la France, et parfois même celle de l'Europe. Versailles, ce sont aussi des habitants attachés depuis toujours à la beauté, à la vie et à la résonance de leur cité. " Si le Versailles de la Belle Epoque se modernise, comme en témoignent l'arrivée du chemin de fer et du tramway, et la construction de nouveaux quartiers à Clagny-Glatiny ou Porchefontaine, la ville conserve un certain art de vivre. Promenades sur le boulevard de la Reine, parties de pêche à la pièce d'eau des Suisses, visites de monarques européens et défilés militaires ponctuent la vie des Versaillais en 1900.

Par André Damien, Pierre Garde
Chez HC Editions

Auteur

André Damien, Pierre Garde

Editeur

HC Editions

Genre

Ile-de-France

Versailles d'Antan

André Damien, Pierre Garde

Paru le 25/09/2025

HC Editions

29,90 €

9782357208131
