Servir le château

Lieu de pouvoir, le château intègre un complexe jeu de relations sociales et des activités multiples où se côtoient des serviteurs assumant des tâches très diverses. Ce nouveau volume des Rencontres d'histoire et d'archéologie en Périgord analyse le fonctionnement du service au château non seulement à partir des maîtres, mais aussi des dépendants, individus attachés au château par leur statut, leurs liens familiaux ou des impératifs économiques. Depuis son apparition jusqu'à l'abolition de la féodalité, le château reste un élément majeur de l'autorité et de la puissance de ses possesseurs. Leur domesticité, placée sous leur dépendance, exerce de multiples fonctions liées aux nécessités, aux vicissitudes historiques et aux grandes occasions familiales. Soit la révélation d'une société dont les hiérarchies, les services, les obligations et même l'existence sont soumis au bon vouloir de maîtres, plus ou moins sévères, plus ou moins bons et fidèles. En France, la Révolution ne s'inscrit pas comme un bouleversement de cette condition par nature vulnérable : tantôt elle se contente de l'assouplir, tantôt elle la renforce sous l'emprise d'une catégorie de notables, acquéreurs de châteaux et d'anciennes seigneuries. C'est ce parcours, nourri d'exemples dans la longue durée et de nombreuses illustrations, que le présent ouvrage invite à emprunter.