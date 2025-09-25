Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Servir le château

Anne-Marie Cocula, Michel Combet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lieu de pouvoir, le château intègre un complexe jeu de relations sociales et des activités multiples où se côtoient des serviteurs assumant des tâches très diverses. Ce nouveau volume des Rencontres d'histoire et d'archéologie en Périgord analyse le fonctionnement du service au château non seulement à partir des maîtres, mais aussi des dépendants, individus attachés au château par leur statut, leurs liens familiaux ou des impératifs économiques. Depuis son apparition jusqu'à l'abolition de la féodalité, le château reste un élément majeur de l'autorité et de la puissance de ses possesseurs. Leur domesticité, placée sous leur dépendance, exerce de multiples fonctions liées aux nécessités, aux vicissitudes historiques et aux grandes occasions familiales. Soit la révélation d'une société dont les hiérarchies, les services, les obligations et même l'existence sont soumis au bon vouloir de maîtres, plus ou moins sévères, plus ou moins bons et fidèles. En France, la Révolution ne s'inscrit pas comme un bouleversement de cette condition par nature vulnérable : tantôt elle se contente de l'assouplir, tantôt elle la renforce sous l'emprise d'une catégorie de notables, acquéreurs de châteaux et d'anciennes seigneuries. C'est ce parcours, nourri d'exemples dans la longue durée et de nombreuses illustrations, que le présent ouvrage invite à emprunter.

Par Anne-Marie Cocula, Michel Combet
Chez Ausonius

|

Auteur

Anne-Marie Cocula, Michel Combet

Editeur

Ausonius

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Servir le château par Anne-Marie Cocula, Michel Combet

Commenter ce livre

 

Servir le château

Anne-Marie Cocula, Michel Combet

Paru le 25/09/2025

308 pages

Ausonius

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782356136374
9782356136374
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.