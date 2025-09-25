L'Antiquité (re)sonorisée

Croisant approches académiques pluridisciplinaires et témoignages de professionnels, ce livre met en lumière le rôle du son dans la construction de l'imaginaire antique. Ce livre propose un voyage inédit à travers les échos de l'Antiquité dans nos cultures modernes. Il explore la manière dont les sonorités de l'Antiquité sont réinterprétées dans des médias contemporains variés tels que le cinéma, les jeux vidéo, la publicité et les podcasts. Les huit contributions scientifiques examinent des sujets allant des bandes-son du néo-péplum et des séries télévisées à la reconstitution sonore dans des jeux vidéo. A cela s'ajoutent cinq entretiens exclusifs avec des professionnels de la sonorisation antique, offrant une perspective unique sur ce domaine.