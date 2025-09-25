Inscription
Dictionnaire des officiers généraux de la marine 1688-1792

Gilbert Bodinier

Ce dictionnaire des officiers généraux de la marine 1688-1792 comprend 350 armoiries et 450 notices. Elles indiquent l'origine des familles, donnent les états de service complets des officiers, leurs campagnes et la nature des bâtiments sur lesquels ils se sont embarqués. La période couverte va du début de la guerre de la Ligue d'Augsbourg en 1688 (mais beaucoup d'officiers ont des services qui remontent au début du règne de Louis XIV) à la réorganisation de la marine le 1er janvier 1792 (quelques-uns ont continué leur service au-delà). Y sont incorporés les brigadiers dits des armées navales, un grade qui ne correspond pas à une fonction, mais récompense une carrière longue et honorable. A l'imitation de la Chronologie militaire de Pinard, les généraux de la marine devenus maréchaux de France figurent dans le Dictionnaire des généraux de l'armée de terre (en huit volumes), ainsi que quelques généraux dont la carrière a été mixte. Des renvois précisent leur position. Le dictionnaire complète chaque notice par des renseignements, aussi précis que possible, sur les parents, les épouses et les enfants des officiers. Les épouses qui ont connu une certaine notoriété font l'objet de développements particuliers. Enfin, toutes les sources d'archives sont précisées et une bibliographie mentionne les références les plus utiles.

Chez Archives & Culture

Genre

Généalogie

Paru le 23/10/2025

Archives & Culture

59,00 €

9782350774718
