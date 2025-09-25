Réfugiés et apatrides dans les fonds des Archives diplomatiques et de l'Ofpra

Les fonds d'archives conservés au Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve, de Nantes, et aux archives de l'Ofpra sont une source essentielle de l'histoire des réfugiés et des apatrides. Ils permettent de retracer le parcours depuis leur pays d'origine de ces personnes qui durent quitter leur foyer pour s'établir en France, de manière temporaire ou lors d'un voyage sans retour. Résultant de l'activité d'organismes dont certains ont aujourd'hui disparu, leur ampleur, leur diversité et leur transversalité peuvent rendre leur abord complexe. Ce guide, fruit d'une collaboration entre la direction des Archives diplomatiques et l'Ofpra, rassemble les informations nécessaires pour s'orienter dans les fonds relatifs aux réfugiés et apatrides produits entre 1922, date de la création du premier statut international de réfugié, et 2007, date de la fin de la tutelle du ministère des Affaires étrangères sur l'Ofpra. En présentant comment ils se sont constitués, ce qu'il est possible d'y découvrir, comment y accéder, et en proposant plusieurs fiches d'aide à la recherche, cet ouvrage, qui s'adresse aussi bien aux généalogistes qu'aux chercheurs intéressés par la pratique de l'asile en France au XXe siècle, donne les clés pour entreprendre des recherches fructueuses au sein d'un patrimoine encore méconnu.