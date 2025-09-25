Inscription
Casimir Fidèle

Julie Duprat

Casimir Fidèle 1748-1796. Parcours d'un affranchi Il y a des fantômes qui vous collent aux talons. Le mien était appelé "Casimir Fidèle, nègre traiteur'". Ainsi commence ce livre qui retrace l'itinéraire de ce "Natif d'Arada, Côte de Guinée", selon l'origine que l'administration française lui a attribuée. Réduit en esclavage à l'âge de 6 ans, celui qui est renommé Casimir par le capitaine qui l'achète à bord du navire l'arrachant à sa terre natale connaît une trajectoire rocambolesque. Débarqué à Nantes, revendu à de nouveaux maîtres parisiens bien décidés à ce qu'il devienne cuisinier, il commence alors une formation qui le mène, une fois libre, à la tête d'un hôtel bordelais où se pressent les élites locales. Jusqu'au bout mêlé aux tumultes de l'Histoire, il connaît l'effervescence autour de l'abolition de l'esclavage en 1794, deux années avant sa mort. Julie Duprat retrace les multiples déracinements vécus par ce survivant, son affranchissement, son mariage, sa paternité, son rapport aux élites mais aussi à ses compagnons d'infortune, "sans le trahir", au plus près de son vécu. Elle nous confie ses doutes, ses hésitations et ses hypothèses, alors que la vie de Casimir Fidèle est parsemée de vides et de trous documentaires. Conçu comme une réparation, ce récit permet de faire revivre cette figure tombée dans l'oubli.

Par Julie Duprat
Chez CNRS

Auteur

Julie Duprat

Editeur

CNRS

Genre

XVIIIe siècle

Casimir Fidèle

Julie Duprat

Paru le 25/09/2025

180 pages

CNRS

23,00 €

9782271155450
