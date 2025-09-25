Waldeck-Rousseau Sauver la République Homme de la Troisième République, président du Conseil de1899 à1902, Waldeck-Rousseau est associé à plusieurs réformes importantes, dont les plus significatives sont la loi sur la liberté syndicale de 1884 et la loi de 1901 sur les associations. Figure marquante de la vie politique française au tournant du XXesiècle, il a joué un rôle clé dans la gestion de l'affaire Dreyfus et la réhabilitation du Capitaine. A la fin du XIXesiècle, la France républicaine se dresse contre la France catholique. Plusieurs gouvernements viennent de tomber ; la République est bousculée. Quel républicain peut prendre les rênes du gouvernement de la France ? Dans ce moment de crise, Waldeck-Rousseau rassure : élu député très jeune, il s'est déjà illustré à deux reprises au ministère de l'Intérieur. S'il prend alors les traits de l'homme providentiel, il est surtout celui qu'on n'attendait pas. D'une timidité presque maladive, il a exercé ses responsabilités politiques avec un détachement et un désintéressement qui lui ont assuré une grande autorité et une popularité singulière. Ni radical, ni socialiste, il compte agir en homme du bloc central, non par seule commodité, mais parce que c'est au centre que l'on peut le mieux réaliser l'unité républicaine et coordonner tous ceux qui veulent "la République définitive". Comment expliquer alors que celui qui a mis fin à l'affaire Dreyfus, a fait oublier les grands scandales par l'action de la justice, a tenu dans la crise sociale en parlant directement avec les ouvriers et a construit un compromis laïque fondé sur la logique associative, ait glissé aussi rapidement dans l'oubli ? C'est à cette question que répond Christophe Bellon en réinscrivant la trajectoire et l'action de cet homme dans l'histoire politique de la Troisième République.