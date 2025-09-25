Inscription
Messager de l'invisible

Jean Testanière, Stéphane Charbit

Le témoignage d'un homme qui se met au service du ciel pour parler aux vivants. " Quand je devine les événements ou que je dialogue avec les morts, je ne fais pas de miracle. Je ne suis qu'un passeur. Je communique ce que le ciel me montre. " Jean Testanière raconte son expérience de vie hors du commun, d'une enfance différente aux rencontres les plus émouvantes avec l'au-delà. Il partage certains des signes que le ciel lui offre et dévoile quelques-unes de ses rencontres avec des personnalités parmi les plus célèbres de notre époque. Mais surtout, il annonce la plus belle des nouvelles : la mort n'est qu'une halte sur notre parcours. Les défunts sont proches de nous - ils nous aiment, nous guident et nous éclairent de leur lumière tout au long de ce long voyage.

Par Jean Testanière, Stéphane Charbit
Chez Pocket

|

Auteur

Jean Testanière, Stéphane Charbit

Editeur

Pocket

Genre

Spiritisme

Messager de l'invisible

Jean Testanière, Stéphane Charbit

Paru le 25/09/2025

174 pages

Pocket

8,10 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

