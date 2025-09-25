Le ciel du Reich 1944

Février 1944 : la plus grande bataille aérienne de l'histoire. On l'oublie trop souvent : les Américains et les Britanniques n'étaient pas sûrs de réussir leur coup en débarquant en Normandie le 6 juin 1944. Leur pire cauchemar était de voir arriver 1000 chasseurs de la Luftwaffe - avec les meilleurs pilotes du monde - qui leur contesteraient la maîtrise du ciel au-dessus des plages et du bocage normands. Dès lors, un des préalables au Jour J était la destruction de la Luftwaffe là où elle était concentrée, c'est-à-dire chez elle, dans le ciel du Reich. Une opération peu connue, baptisée Argument, est mise sur pied dans l'hiver 1943-1944, et lancée dans la dernière semaine de février 1944. Elle réunit quatre armées aériennes alliées, soit la masse encore jamais rassemblée de 3 000 bombardiers et chasseurs. L'idée est simple. La fabrication de dizaines de milliers de réservoir d'essence largables va permettre au meilleur chasseur américains, le P-51 Mustang - le plus rapide au monde -, d'accompagner de bout en bout, aller et retour, les Forteresses volantes B-17 dans leurs raids contre les infrastructures vitales de l'Allemagne. La Luftwaffe n'aura pas d'autre choix que de faire décoller tous ses chasseurs pour contrer la menace. Ses pilotes tomberont alors sous les feux croisés des 6 mitrailleuses lourdes qui équipent chaque Mustang et des 11 montées sur chaque B-17. Le piège fonctionnera au-delà de toute attente : la Luftwaffe est assassinée à domicile en quelques semaines, l'industrie allemande durement frappée et la réussite du Débarquement en Normandie assurée. Ce livre est le premier à raconter cette gigantesque bataille ignorée et pourtant décisive.