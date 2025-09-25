Celui qui survit veut mourir à la fin

LA SUITE TANT ATTENDUE DE ET ILS MEURENT TOUS LES DEUX à LA FIN " Death-Cast ne se trompe jamais. " Joaquin Rosa, créateur de Death-Cast Paz Dario ne dort plus. Il attend l'appel de Death-Cast, pour en finir avec cette existence qui le fait trop souffrir. Mais c'est sans compter Alano Rosa, l'héritier de l'empire Death-Cast, qui croise son chemin au moment où Paz pense abandonner. Alano lui propose un pacte : il a quelques heures pour convaincre Paz qu'il est plus que jamais temps de vivre...