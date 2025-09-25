Inscription
#Essais

Ne cède jamais

David Goggins, Lucie Césaire

ActuaLitté
Ceci n'est pas un livre de développement personnel. C'est le signal d'alarme que vous ne vouliez pas entendre. Avec Plus rien ne pourra me blesser, David Goggins a démontré l'étendue des capacités inexploitées dont nous disposons tous et il a changé la vie de 5 millions de lecteurs. Petit garçon maltraité et mal-aimé, il est devenu un homme fort, courageux, déterminé. Dans Ne cède jamais , il vous fait pénétrer dans son laboratoire mental, où il a développé la philosophie, la psychologie et les stratégies qui lui ont permis de comprendre que ce qu'il prenait pour ses limites n'était que le début. Les histoires et les leçons contenues dans ce livre, plein de force et de courage, vous montrent comment vous pouvez passer du fond de votre canapé à une nouvelle stratosphère, qui vous semblait autrefois inaccessible. Que vous vous sentiez hors course dans la vie, que vous cherchiez à maximiser votre potentiel ou que vous soyez prêt à tout pour briser votre prétendu plafond de verre, c'est le seul livre dont vous aurez jamais besoin.

Par David Goggins, Lucie Césaire
Chez Robert Laffont

|

Auteur

David Goggins, Lucie Césaire

Editeur

Robert Laffont

Genre

Réussite personnelle

Ne cède jamais

David Goggins trad. Lucie Césaire

Paru le 25/09/2025

338 pages

Robert Laffont

21,90 €

ActuaLitté
9782221281079
