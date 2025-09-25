Et si la voix de Moïse n'était pas un simple écho du passé, mais un murmure puissant capable de résonner au plus profond de notre présent ? S'appuyant sur les riches commentaires de la tradition juive, notamment hassidique, Catherine Chalier nous invite à une rencontre inédite et féconde avec cette figure emblématique de la Torah. Loin des récits figés et arides, Moïse nous parle ici directement, évoquant la sortie de la souffrance non comme un événement lointain, mais comme une tâche et une possibilité toujours actuelles. La voix de Moïse ouvre alors en nous un accès à l'immémorial, à cette part de nous qui nous relie à l'autre Voix, cette parole divine qu'il a écoutée et transmise aux Hébreux. Une incitation magistrale à faire respirer en nous le texte biblique et à en tirer un nouvel élan vital, un souffle venu de plus loin que nous.