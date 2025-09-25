Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Alerte au loup !

Anna Guillet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Suivez Petit Lapin dans sa randonnée pleine de rebondissements ! Une histoire malicieuse où chaque flap révèle une nouvelle surprise et où les apparences sont trompeuses. Dans ce grand album aux flaps généreux, Petit Lapin part pour une fête mais doit rester vigilant face au loup. A chaque page, des indices mystérieux créent du suspense : grandes oreilles, queue poilue, yeux brillants... Les enfants découvrent avec délice que les apparences sont souvent trompeuses ! L'histoire randonnée, illustrée par Anna Guillet, captive les tout-petits grâce à ses grands flaps qui transforme la lecture en jeu de devinettes ! Elle développe l'observation et le sens logique tout en dédramatisant la peur du loup. Un album amusant et plein de surprises à lire et à relire à partir de 2 ans.

Par Anna Guillet
Chez Nathan

|

Auteur

Anna Guillet

Editeur

Nathan

Genre

Livres rabats, tirettes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Alerte au loup ! par Anna Guillet

Commenter ce livre

 

Alerte au loup !

Anna Guillet

Paru le 25/09/2025

20 pages

Nathan

12,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095044503
9782095044503
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.