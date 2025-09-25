Alerte au loup !

Suivez Petit Lapin dans sa randonnée pleine de rebondissements ! Une histoire malicieuse où chaque flap révèle une nouvelle surprise et où les apparences sont trompeuses. Dans ce grand album aux flaps généreux, Petit Lapin part pour une fête mais doit rester vigilant face au loup. A chaque page, des indices mystérieux créent du suspense : grandes oreilles, queue poilue, yeux brillants... Les enfants découvrent avec délice que les apparences sont souvent trompeuses ! L'histoire randonnée, illustrée par Anna Guillet, captive les tout-petits grâce à ses grands flaps qui transforme la lecture en jeu de devinettes ! Elle développe l'observation et le sens logique tout en dédramatisant la peur du loup. Un album amusant et plein de surprises à lire et à relire à partir de 2 ans.