Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

Le complot des Dragons

David Bry, Baptiste Reymann

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quand la cité des Bruns-Soleils est attaquée par des dragons, Siba et ses amis découvrent un complot qui menace tout Mondebrume. Une quête périlleuse commence pour sauver leur monde ! Résumé : Dans la mystérieuse cité des Bruns-Soleils, Siba, fille de la princesse Aneke, mène une vie paisible jusqu'au jour où des dragons attaquent sa ville. Aux côtés de ses fidèles amis Elina, Joachim et Fifrelin, elle découvre l'existence d'un complot visant à déclencher une guerre dévastatrice à Mondebrume. Au coeur de cette conspiration se trouve un puissant artefact capable de contrôler les dragons. Leur enquête les conduira dans une cité interdite peuplée de créatures redoutables, où se cache le secret de la brume qui a englouti leur monde. Parviendront-ils à empêcher la guerre qui menace Mondebrume avant qu'il ne soit trop tard ? "Le Complot des Dragons" est un roman one-shot qui se suffit à lui-même, idéal pour découvrir l'univers de Mondebrume dès 10 ans ! David Bry déploie ici tout son talent pour créer un monde peuplé d'aventuriers intrépides, de magie et de créatures fabuleuses.

Par David Bry, Baptiste Reymann
Chez Nathan

|

Auteur

David Bry, Baptiste Reymann

Editeur

Nathan

Genre

Nathan poche

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le complot des Dragons par David Bry, Baptiste Reymann

Commenter ce livre

 

Le complot des Dragons

David Bry, Baptiste Reymann

Paru le 25/09/2025

432 pages

Nathan

15,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095043285
9782095043285
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.