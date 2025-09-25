Quand la cité des Bruns-Soleils est attaquée par des dragons, Siba et ses amis découvrent un complot qui menace tout Mondebrume. Une quête périlleuse commence pour sauver leur monde ! Résumé : Dans la mystérieuse cité des Bruns-Soleils, Siba, fille de la princesse Aneke, mène une vie paisible jusqu'au jour où des dragons attaquent sa ville. Aux côtés de ses fidèles amis Elina, Joachim et Fifrelin, elle découvre l'existence d'un complot visant à déclencher une guerre dévastatrice à Mondebrume. Au coeur de cette conspiration se trouve un puissant artefact capable de contrôler les dragons. Leur enquête les conduira dans une cité interdite peuplée de créatures redoutables, où se cache le secret de la brume qui a englouti leur monde. Parviendront-ils à empêcher la guerre qui menace Mondebrume avant qu'il ne soit trop tard ? "Le Complot des Dragons" est un roman one-shot qui se suffit à lui-même, idéal pour découvrir l'univers de Mondebrume dès 10 ans ! David Bry déploie ici tout son talent pour créer un monde peuplé d'aventuriers intrépides, de magie et de créatures fabuleuses.