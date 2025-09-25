A l'école de la fermentation

La fermentation n'aura plus aucun secret pour vous ! Des légumes aux céréales, en passant par la viande, le poisson, les légumineuses, le lait, les boissons et les vinaigres, la fermentation, méthode universelle de conservation des aliments, offre un monde infini de saveurs et de bienfaits. En effet, plus digestes, riches en vitamines, probiotiques et enzymes, ces préparations vivantes sont de précieuses alliées pour notre système immunitaire. Marie-Claire Frédéric réunit dans ce livre 100 recettes du monde entier pour vraiment tout fermenter. Découvrez comment réaliser chez vous du kimchi comme en Corée, de la coppa comme en Italie, du miso comme au Japon ou du saumon gravad lax comme en Suède... Et aussi : des pickles de légumes croquants, de la ginger ale pétillante, du kombucha acidulé, du cream cheese crémeux, de la sauce sriracha épicée...