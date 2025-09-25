Cosy Love and Christmas Crime

Découvrez la nouvelle Romance de l'avent d'Auzou : un cosy crime ! La recette : 100 g de love, 80 g de magie de Noël... et un meurtre. Noël à Paris, c'est aussi féerique que la neige qui tourbillonne au-dessus des toits. Surtout que j'ai décroché le job de mes rêves dans les cuisines d'un palace, avec la cheffe pâtissière la plus célèbre du monde ! Hélas, au lieu de travailler sur la bûche, je me retrouve préposée aux croissants... Entre Sofiane, le ténébreux boulanger, et Léo, le pâtissier sexy qui m'a piqué ma place, c'est chaud... Cerise sur le gâteau : me voilà mêlée à un meurtre, et en première ligne dans la liste des suspects. Dans cette ville vibrante de tous les possibles, j'ai 24 jours pour résoudre l'enquête, sauver le réveillon et... tomber amoureuse ?