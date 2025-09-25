Mes jolies comptines d'animaux

Un livre sonore avec 20 jolies comptines d'animaux à écouter et à chanter ensemble ! Un magnifique livre sonore avec20 comptines à découvrir autour d'une thématique phare : les animaux. Le livre tout-carton est accompagné d'un boîtier sonore adapté aux tout-petits, pour pouvoir chanter ensemble ses comptines préférées et s'initier au rythme ! Chaque puce correspond à une comptine d'une belle qualité sonore : parfait pour éveiller le tout petit avec plus de 6 minutes d'écoute au total ! 20 comptines incontournables : - C'est la baleine - Une souris verte - Alouette, gentille alouette - La famille tortue - Un éléphant qui se balançait - 1, 2, 3 le chat - L'araignée Gypsie - Un grand cerf - Poissons dans l'eau - Coucou hibou - Une puce, un pou - Il court, il court, le furet - Sardine à l'huile - Il pleut, il mouille - Petit renne - Vole, joli papillon - Promenons-nous dans les bois - Le crocodile - Le loup, le renard et la belette - Coccinelle demoiselle