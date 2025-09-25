Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Bucket list

404 Editions

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
100 références cultes accompagnées de défis pour les amoureux des livres ! Que vous soyez un rat de bibliothèque ou que vous cherchiez de nouvelles recommandations pour agrandir votre PAL, cette bucket list est faite pour vous ! Vous avez lu Fourth Wing de Rebecca Yaros et A Throne of Glass de Sarah J. Maas mais avez-vous déjà tourné les pages des classiques de la fantasy ? The Witcher, Game of Trones, Le Seigneur des Anneaux, L'Assassin Royal, Les Chroniques de Narnia... Vous serez mis au challenge de lire les incontournables du genre. Vous n'êtes pas un adepte de la romance, mais vous aimeriez vous y lancer ? Alors, commencez avec ses plus grandes stars : Ali Hazelwood, Emily Henry, Morgane Moncomble... Et si vous pensiez tout connaître sur le bout des doigts, alors vous ne manquerez pas de découvrir des listes faites pour vous, les plus connaisseurs, avec des références plus pointues dans vos genres préférés ! Lire dix livres adaptés au cinéma, participer à un bookclub, se plonger un classique de la littérature britannique par mois, découvrir un roman policier de chaque continent, lancez-vous dans cette bucket-list pour découvrir toujours plus de livres et vous challenger ! Tout public.

Par 404 Editions
Chez 404 Editions

|

Auteur

404 Editions

Editeur

404 Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bucket list par 404 Editions

Commenter ce livre

 

Bucket list

404 Editions

Paru le 16/10/2025

216 pages

404 Editions

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032410127
9791032410127
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.