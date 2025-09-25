100 références cultes accompagnées de défis pour les amoureux des livres ! Que vous soyez un rat de bibliothèque ou que vous cherchiez de nouvelles recommandations pour agrandir votre PAL, cette bucket list est faite pour vous ! Vous avez lu Fourth Wing de Rebecca Yaros et A Throne of Glass de Sarah J. Maas mais avez-vous déjà tourné les pages des classiques de la fantasy ? The Witcher, Game of Trones, Le Seigneur des Anneaux, L'Assassin Royal, Les Chroniques de Narnia... Vous serez mis au challenge de lire les incontournables du genre. Vous n'êtes pas un adepte de la romance, mais vous aimeriez vous y lancer ? Alors, commencez avec ses plus grandes stars : Ali Hazelwood, Emily Henry, Morgane Moncomble... Et si vous pensiez tout connaître sur le bout des doigts, alors vous ne manquerez pas de découvrir des listes faites pour vous, les plus connaisseurs, avec des références plus pointues dans vos genres préférés ! Lire dix livres adaptés au cinéma, participer à un bookclub, se plonger un classique de la littérature britannique par mois, découvrir un roman policier de chaque continent, lancez-vous dans cette bucket-list pour découvrir toujours plus de livres et vous challenger ! Tout public.