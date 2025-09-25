Cette situation vous parle ? Et vous semble absurde ? C'est la démarche de Fanny Vella : transposer des scènes éducatives ordinaires entre deux adultes, pour changer le regard sur la parentalité. Avec ce tome 2, elle revient avec le concept Et si on changeait d'angle ? qui a fait son succès. En bonus : - Des mises en contexte et reformulations approfondies - 9 défis et réflexions pour cultiver l'écoute et l'empathie à la maison - Une collab Et si on changeait d'angle géante pour faire bouger les choses sur les réseaux Fanny Vella est une autrice et illustratrice BD engagée, qui fait le pari d'allier sa passion pour l'image avec son besoin de contribuer à un bousculement des récits. Elle s'empare des thèmes des violences intrafamiliales, conjugales, éducatives, sexistes et sexuelles pour glisser dans ses livres des messages qui accompagneront ses lectrices et ses lecteurs vers plus d'empathie envers les autres et surtout envers eux-mêmes. Aux Editions Leduc, elle est déjà l'autrice du premier volume best-seller de Et si on changeait d'angle ? , des bandes dessinées Vermicelle, Coquelicot, et de l'album jeunesse Pourquoi papi ne fait pas la vaisselle ? Retrouvez aussi son univers sur : @fannyvella. Baptiste Beaulieu est médecin généraliste. Déjà auteur de plusieurs romans et albums jeunesse best-sellers, il est très suivi sur son compte Instagram @baptistebeaulieu.