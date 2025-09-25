Inscription
#Essais

Ma bible du yoga du visage

ActuaLitté
Méthode naturelle, le yoga du visage permet de tonifier votre visage et d'atténuer et prévenir les signes de l'âge. Alternative respectueuse à la chirurgie esthétique, il est très efficace, sans effets secondaires et s'adapte à tous les âges et besoins. EDITION DE LUXE Dans ce guide de référence indispensable qui structure pour la première fois la méthode de Sylvie Lefranc dans son intégralité et l'enrichit avec des pas-à-pas, retrouvez : - Les fondamentaux du yoga du visage ; - Les causes des signes du vieillissement ; - Les pratiques à adopter pour chaque problématique (signes de fatigue, rides d'expression, fermeté...) ; - Des exercices ciblés pour un rituel de 5 minutes par jour, avec ou sans instruments de beauté ; - Les routines d'automassage ou d'acupression pour optimiser le résultat du yoga facial ; - Un cahier bonus en couleur détaillant étape par étape trois séances complètes de yoga du visage sur les organes des sens, accompagnées d'enregistrements audio. Sylvie Lefranc est experte en yoga du visage, en énergétique chinoise pour la beauté du visage, et facialiste. Créatrice d'une méthode holistique unique, elle a formé plusieurs centaines de praticiennes. Elle a à coeur de prodiguer des conseils et des soins destinés à révéler la beauté naturelle de chaque visage. Elle est l'auteure de plusieurs best-sellers aux éditions Leduc, dont Je m'initie au yoga du visage et Mes secrets de beauté holistique.

|

Auteur

Editeur

Genre

Cosmétiques, coiffure

Sylvie Lefranc

Paru le 25/09/2025

400 pages

Leduc.s éditions

31,90 €

ActuaLitté
9791028534554
© Notice établie par ORB
