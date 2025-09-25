Ma bible des huiles essentielles

Découvrez le fabuleux potentiel des huiles essentielles pour votre santé, votre beauté, votre bien-être, une maison plus saine et plus agréable, et une cuisine plus digeste et plus parfumée. Dans cette nouvelle édition de la bible best-seller depuis plus de 15 ans : - Apprivoisez les 75 huiles essentielles les plus efficaces : arbre à thé, lavande officinale, hélichryse italienne, ylang-ylang... pour traiter 200 maux du quotidien. - A respirer, à avaler, à diffuser, à appliquer sur la peau en compresse, en massage ou dans le bain... utilisez les voies d'administration les plus appropriées pour un maximum d'action et de sécurité. - 700 massages et applications illustrés pour vous soigner vite, bien et sans risque, avec les huiles essentielles. - Constituez votre trousse personnalisée, pour avoir toujours sous la main vos flacons indispensables. Enfants, futures mamans, seniors : à chacun ses "essentiels" . LA BIBLE DE REFERENCE DE L'AROMATHERAPIE ! Danièle Festy, pharmacienne de renom, a consacré sa vie à rendre les médecines naturelles accessibles à tous. Passionnée par l'aromathérapie, elle a su marier rigueur scientifique et pédagogie pour proposer des conseils fiables, simples et efficaces. Son oeuvre, traduite dans plusieurs langues, a permis à des millions de lecteurs de découvrir et d'utiliser les huiles essentielles en toute sécurité. Anne Dufour, journaliste santé spécialisée et certifiée en aromathérapie, participe depuis de nombreuses années à l'élaboration des ouvrages de Danièle Festy, en assurant la mise à jour des données, la fiabilité des posologies et la clarté des explications. Gardienne de ce précieux savoir, elle poursuit aujourd'hui avec exigence et passion la transmission de cette référence incontournable.