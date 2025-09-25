Ma bible des huiles essentielles

Découvrez le fabuleux potentiel des huiles essentielles pour votre santé, votre beauté, votre bien-être, une maison plus saine et plus agréable, et une cuisine plus digeste et plus parfumée. Dans cette nouvelle édition de la bible best-seller depuis plus de 15 ans : - Apprivoisez les 75 huiles essentielles les plus efficaces : arbre à thé, lavande officinale, hélichryse italienne, ylang-ylang... pour traiter 200 maux du quotidien. - A respirer, à avaler, à diffuser, à appliquer sur la peau en compresse, en massage ou dans le bain... utilisez les voies d'administration les plus appropriées pour un maximum d'action et de sécurité. - 700 massages et applications illustrés pour vous soigner vite, bien et sans risque, avec les huiles essentielles. - Constituez votre trousse personnalisée, pour avoir toujours sous la main vos flacons indispensables. Enfants, futures mamans, seniors : à chacun ses "essentiels" . LA BIBLE DE REFERENCE DE L'AROMATHERAPIE ! Danièle Festy, pharmacienne de renom, a consacré sa vie à rendre les médecines naturelles accessibles à tous. Passionnée par l'aromathérapie, elle a su marier rigueur scientifique et pédagogie pour proposer des conseils fiables, simples et efficaces. Son oeuvre, traduite dans plusieurs langues, a permis à des millions de lecteurs de découvrir et d'utiliser les huiles essentielles en toute sécurité. Anne Dufour, journaliste santé spécialisée et certifiée en aromathérapie, participe depuis de nombreuses années à l'élaboration des ouvrages de Danièle Festy, en assurant la mise à jour des données, la fiabilité des posologies et la clarté des explications. Gardienne de ce précieux savoir, elle poursuit aujourd'hui avec exigence et passion la transmission de cette référence incontournable.
Par
Danièle Festy, Anne Dufour Chez
Leduc.s éditions
